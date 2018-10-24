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İsrail, Gazze'de gözetleme kulesini vurdu

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti sınırında bir gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.

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İsrail, Gazzede gözetleme kulesini vurdu

İsrail savaş uçağı, Refah kentinin doğu sınırındaki Filistinli gruplardan birine ait gözetleme kulesini iki füzeyle hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen, yaralanan olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da olaya dair açıklama gelmedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail güçleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, filistin
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