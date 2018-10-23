  • 23 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.739
    EURO 6.586
  • BIST 93468.99
    ALTIN 227.205
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerlerinin yaraladığı 17 yaşındaki Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin yaraladığı 17 yaşındaki Filistinli şehit oldu

Gazze sınırında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerlerinin yaraladığı 17 yaşındaki Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında bugün düzenlenen eylemde İsrail askerlerinin ateşiyle başından yaralanan Muntasır Muhammed İsmail el-Baz isimli 17 yaşındaki Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, önceki açıklamasında, İsrail askerlerinin El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında göstericilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 1 Filistinlinin başından ağır yaralandığını aktarmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER