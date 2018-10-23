İtalya'dan AB'ye tepki: Bize saldırıyorlar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine ilişkin, "Bir hükümete değil, bir halka saldırıyorlar. Bunlar, İtalyanları daha da rahatsız edecek şeyler." dedi.

Salvini, ziyaret için bulunduğu Romanya’nın başkenti Bükreş’te, AB Komisyonunun ülkesinin gelecek yılki bütçe planını reddetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salvini, "Bir hükümete değil, bir halka saldırıyorlar. Bunlar, İtalyanları daha da rahatsız edecek şeyler. Sonra da bazı kişiler Avrupa Birliği’nin popülaritesinin en düşük seviyesinde olmasından şikayet ediyor." ifadelerini kullandı.

Diğer Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medya sitesi Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İtalya’nın bütçesinin reddedilmesine değindi.

Hükümetin İtalyanların sosyal haklarını koruyan "son siper" olduğunu kaydeden Di Maio, "Eğer pes edecek olursak, tasarruf yanlısı ‘uzmanlar’ hızla geri dönerler. Bu yüzden de pes etmeyeceğiz. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz, dolayısıyla durmayacağız." dedi.

Bu bütçenin AB’nin hoşuna gitmeyen ilk bütçe olduğunu vurgulayan Di Maio, "Bu, Brüksel’de değil, Roma’da yazılan ilk İtalyan bütçesi. Daha önce verdikleri onca zararla, onların politikalarıyla devam edemeyiz. AB Komisyonuna ne yapmak istediğimizi saygılı bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz ama aynı saygı İtalyan halkı ve onu bugün temsil eden hükümete de gösterilmeli." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico da İtalyan hükümetiyle AB Komisyonu arasında sürekli diyalog olacağını söyledi.

İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

Son olarak AB Komisyonu bugün, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını Birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddettiğini açıklamıştı.

Reddedilen bütçe planının gerekli düzeltmeler yapılarak 3 hafta içinde AB Komisyonuna yeniden sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, İtalya'nın gelecek yıl vereceği bütçe açığını düşürmesi gerektiği vurgulanmıştı.

AB üyesi ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş zorunlu koşulların belirlendiği Maastricht kriterlerine göre, ülkelerin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu oranın aşılması durumunda ilgili ülkenin düzeltici önlemler alması ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA