Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizzar Ayyaş, Refah kenti sahillerinde avlanan tekneye İsrail güçleri tarafından yoğun bir şekilde ateş açıldığını, teknenin tamamen yandığını, balıkçıların yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Ateş açılması üzerine teknenin jeneratörünün yanmaya başlamasıyla balıkçıların tekneden ayrıldığını kaydeden Ayyaş, Gazze'de avlanan balıkçılara İsrail güçleri tarafından sık sık saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "denizde bir kaçakçılık operasyonunun" engellendiği öne sürüldü.

Ordu güçlerinin Mısır'dan hareket eden bir deniz aracını fark ettiği, Gazze açıklarında balıkçılık için izin verilen alanın dışındaki araca dur ihtarı çekildiği, ihtara uymayan araca ateş açıldığı iddia edildi.

Araçtakilerin yüzerek kıyıya ulaştığı, ordu güçlerinin de el koyduğu deniz taşıtında "Hamas için taşınan ekipman bulunduğu" kaydedildi.

Gazze Şeridi ablukada

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının yer aldığı Gazze'de, balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail'in diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçılar, sık sık gözaltı ve teknelerine el konulma eylemlerine maruz kalıyor.