Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Makedonya'nın geleneksel Galiçnik düğünü yaşatılıyor
[Fotograf: TRT Haber]
Kuzey Makedonya'nın batısındaki Galiçnik Köyü'nde şanslı bir çift, festival havasında bir düğün ile dünya evine giriyor. Her yıl temmuz ayının ikinci haftasında yapılan yöresel düğün ile kültürel miras yeni nesillere aktarılıyor.
Davullar ve zurnalar çalındı, rengarenk yöresel kıyafetler giyildi. Halaylar eşliğinde asırlık düğün adetleri yerine getirildi.
Burası Kuzey Makedonya'nın batısındaki Mijak bölgesinde yer alan Galiçnik Köyü.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Başvuranlar arasından bir çift seçiliyor ve çiftin düğünü, Galiçnik geleneklerine göre festival havasında yapılıyor.
Geleneksel kıyafetleri içinde yüzlerce kişi düğüne katılıyor.
Asırlık düğün gelenekleri
İki gün süren düğün töreni bayrak süslemesi ile başlıyor. Damat evinde çalan davul ve zurnalar düğünün başladığını duyuruyor. Gelin, at üstünde yeni evine getiriliyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Salgın dönemi dışında 60 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Galiçnik düğününde yerli ve yabancı çok sayıda turist ağırlanıyor.
Etiketler: Kuzey Makedonya
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