Ünlü şair Abay Kunanbayev'in babası Kunanbay Uskenbayev tarafından 1850'li yıllarda yaptırılan Kunanbay Haji Camii, uzun yıllar boyunca Karagandı bölgesinin tek camisiydi.



Camii yıllardır İslam’ın yaygınlaşması ve çocukların eğitim alması için halka hizmet verdi. Günümüzde ise bölge misafirlerinin en uğrak yerlerinden birisi.



Ahşaptan yapılan caminin Sovyetler döneminde minaresi yıkıldı. Tarihi cami; depo, kütüphane ve arşiv binası olarak kullanıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Karkaralı İlçesi Vali Yardımcısı Sailau Aliulu, restore sürecini anlattı."Cami, uzun yıllar bakımsız kaldı. 1989 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, 1991 yılında tamamlandı. Minaresi tekrar inşa edildi. Burası hem tarihi hem mimari açıdan çok değerli bir yer. Çünkü o dönemde dinimizin unutulmaması, bölge halkının eğitim alabilmesi için büyük rol oynadı."Kunanbay Hajii Camii, inşa edildiği günden bu yana 4 kez restore edildi. 300 kişinin aynı anda namaz kılabildiği cami, Kazakistan Müslümanlar Dini İdaresi himayesinde bulunuyor.

Haber: Janar Salıbay

