İsrail, Gazze'de 20 hedefi vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'de 20 hedefi vurduğunu belirterek, Gazze'de hedef alınan yerler arasında tüneller, Hamas'a ait askeri üsler ve silah üretim merkezleri olduğunu aktardı.

Ayrıca, "Gazze'deki son tırmanışın sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu" kaydeden Adraee, "Gazze'den düzenlenen her saldırı, Hamas'tan kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

Adraee, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine atılan roketlerin, Hamas ve İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğunu savundu.

Öte yandan İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Gazze Şeridi yakınlarındaki bazı Yahudi yerleşim birimleri yerel komiteleri, bölgedeki okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine karar verdi.

İsrail'in, sabah saatlerinde Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli şehit olmuş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu hava saldırılarının, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine atılan ve bir evi hedef alan rokete karşılık olduğunu açıklamıştı.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den bu sabah atılan füze eyleminin kabul edilmediği ifade edilerek bunun, Filistin halkının özgürlük ve geri dönüş taleplerinin yerine getirilmesi çerçevesinde Mısır'ın sarf ettiği çabaları sabote etmek için düzenlendiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA