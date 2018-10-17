İsrail Gazze'ye açılan iki sınır kapısını kapattı

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi'ne bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Kerm Ebu Salim ile Beyt Hanun sınır kapılarını ikinci bir emre kadar kapattı" denildi.

Avlanma mesafesi 3 mile düşürüldü

Gazze Tarım Çalışma Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze Şeridi sahilindeki avlanma mesafesini 6 milden 3 mile düşürdüğü belirtildi.

Birlik, kararın, botlar üzerindeki İsrail deniz güçleri tarafından hoparlörle Gazzeli balıkçılara bildirildiğini aktardı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi bu sabah İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine atıldığı iddia edilen rokete karşılık Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarının kapatılması yönünde talimat verdiğini, ayrıca Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesinin 6 milden 3 mile düşürülmesini emrettiğini yazmıştı.

Bugünkü saldırılarda 1 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze'den atıldığı iddia edilen rokete karşılık bu sabah bölgenin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli şehit olmuş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman dün yaptığı açıklamada, çarşamba günü İsrail güvenlik ve siyasi işler kabinesine Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı planı sunacağını duyurmuştu.

Liberman, "Birleşmiş Milletler, Mısır ve Katar aracılığıyla yapılan ara buluculuk çabalarının, Gazze'de ateşkesi sağlamak için çözüme götürecek bir formüle ulaşmadığını, Hamas'a şiddetli bir darbe yöneltmekten başka çare kalmadığını" savunmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA