Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.11.2023 13:39

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 17'si kız öğrenci 78 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 17'si üniversiteli kız öğrenci olmak üzere 78 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 17'si kız öğrenci 78 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürüyor.

İsrail güçleri, gece ve sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda, 17'si El Halil kentinde üniversiteli kız öğrenciler olmak üzere 78 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 2 bin 560'ye yükseldi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarla çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria Kudüs
Sıradaki Haber
Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
14:17
Ürdün: İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki vahşeti karşısında BMGK'nin sessizliğini kınıyoruz
14:12
Polat çiftinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
14:12
İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde onlarca sağlık personeli ve sivili alıkoyduğu bildirildi
14:16
3 terörist etkisiz hale getirildi
14:01
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı
İsrail saldırısı ardından Şifa'dan ilk fotoğraflar
İsrail saldırısı ardından Şifa'dan ilk fotoğraflar
FOTO FOKUS
Dükkanını açan kadına sokak köpekleri saldırdı
Dükkanını açan kadına sokak köpekleri saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ