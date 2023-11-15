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Dünya
AA 15.11.2023 13:28

Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore ve ABD, Sarı Deniz üzerinde ABD'nin nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağı B-52'lerin katılımıyla ortak hava tatbikatı düzenledi.

Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin ortak hava tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD'nin iki B-52 bombardıman uçağının yanı sıra iki ülkenin savaş uçaklarının katılımıyla düzenlenen hava tatbikatı, Sarı Deniz'de gerçekleştirildi.

Bakanlığın, söz konusu tatbikatın, Kuzey Kore'nin "kışkırtmalarına" karşı Güney Kore ve ABD'nin "ortak operasyonel kabiliyetini gösterdiği" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

B-52 ilk kez Güney Kore'de bir üsse inmişti

Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile ortak tatbikatlarda yer alan ve ABD'nin nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağı B-52, Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda (ADEX) 17 Ekim'deki uçuşunun ardından başkent Seul'ün güneydoğusundaki Cheongju hava üssüne iniş yapmıştı.

Böylelikle B-52, Güney Kore'de ilk kez bir hava üssüne inmişti.

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