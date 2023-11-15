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Dünya
AA 15.11.2023 13:26

Fransa'da "polisin 8 yıldır yüz tanıma yazılımını yasa dışı kullandığı" iddia edildi

Fransa'da güvenlik güçlerinin 2015'ten beri Briefcam yüz tanıma yazılımını yasalara aykırı şekilde kullandığı ileri sürüldü.

Fransa'da "polisin 8 yıldır yüz tanıma yazılımını yasa dışı kullandığı" iddia edildi
[Fotograf: Reuters]

Fransız araştırma sitesi Disclose, yetkililerin, 2015'te gizlice İsrailli şirket Briefcam'dan yüz tanıma yazılımı satın aldığını iddia etti.

Disclose tarafından elde edilen ulusal polis departmanı iç yazışmaları ve belgelerine göre, polis, yıllardır Briefcam yazılımını herhangi bir yasal dayanak olmadan kullanıyor ve İçişleri Bakanlığı bu yasa ihlaline göz yumuyor.

Araştırma sitesi, İçişleri Bakanlığının, parlamentodan geçirdiği yeni yasayla bugüne kadar çok kısıtlı durumlarda kullanılmasına izin verilen yazılımın, güvenlik güçlerince çok daha geniş çaplı şekilde kullanılmasının önünü açtığını belirtti.

Disclose'a göre, bu yasa, güvenlik güçlerinin, yazılımı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kullanımına kapı aralıyor.

100'ün üzerinde polis merkezinde, şirketin yazılımının olduğu doğrulandı

Avrupa Birliği üzerine yayın yapan EURACTIV haber sitesine göre, Briefcam Avrupa Satış Direktörü Florian Leibovici, Fransa'da 100'ün üzerinde polis merkezinde, şirketin yazılımının olduğunu doğruladı.

Fransız Bilişim ve Özgürlük Yasasına göre, biyometrik tanımlama ve yüz tanıma tekniklerinin kolluk kuvvetlerince kullanılması özel durumlar dışında yasak.

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