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Dünya
AA 15.11.2023 12:36

Aliyev: Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umduklarını belirterek, Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları doğrultusunda, iki devlet ilkesine dayalı olarak çözümünü desteklediklerini vurguladı.

Aliyev: Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Filistin devletinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a mesaj gönderdi.

Aliyev, mesajında, Abbas ve Filistin halkını, kendisi ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

Filistin'de Azerbaycan Temsilciliğinin açılmasının ikili ilişkilerin gelişmesi açısından olumlu adım olduğunu vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'ın Filistin'de okul inşa etmesi konusunun da gündemde olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında şunları kaydetti:

"Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz. Azerbaycan, Filistin meselesiyle her zaman dayanışma içinde olmuş ve bu meselenin BM'nin ilgili kararları doğrultusunda, iki devlet ilkesine dayalı olarak çözümünü desteklemektedir. Azerbaycan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına desteğini sürdürecektir."

Azerbaycan ile Filistin arasındaki dostluk ilişkileri ve işbirliğinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğine inandığının altını çizen Aliyev, "Kardeş Filistin halkına barış ve huzur diliyorum." ifadesini kullandı.

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İlham Aliyev Azerbaycan Gazze İsrail Mahmud Abbas
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