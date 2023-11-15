İsrail Şifa Hastanesi'nde yapay bir sahne mi hazırlıyor?

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Şifa Hastanesi saldırısı ile ilgili açıklama yayınladı.

Saldırıdan bu yana Şifa kompleksinde ara sıra silah sesleri duyulması nedeniyle insanların ölmesinden korkulduğu belirtildi.

"İsrail ordusunun, hastane içindeki sahneyi başka bir tarafın varlığı olmadan kontrol eden tek taraf olması, daha sonra yayınlanacak herhangi bir haber hakkında şüphe uyandırıyor" denildi.

"İsrail'in Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları, bu kadar uzun saatler süren arama ve baskınları gerektirmiyor.

Ordunun kompleksin içinde geçirdiği süre, yapay bir senaryo için sahne hazırlandığı endişesini artırıyor"