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Dünya
AA 15.11.2023 11:38

Ürdün, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'a yardım uçağı gönderdi

Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'a gıda yardımı taşıyan uçak gönderdiğini duyurdu.

Ürdün, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'a yardım uçağı gönderdi
[Fotoğraf: Getty Images]

Konuya ilişkin açıklama, Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapıldı.

Açıklamada, 12 ton gıda yardımı taşıyan uçağın Mısır'a gönderildiği, Gazze'deki ilgili kurumlara ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'ndan girişinin sağlanması amacıyla Mısır Kızılayı tarafından teslim alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu, Ürdün'ün, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından bu yana gönderdiği 5'inci uçak oldu.

Mısır, Türkiye dahil çeşitli ülkelerden Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını organize ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 650’si çocuk ve 3 bin 145’i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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