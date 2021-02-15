Konuya ilişkin açıklamaya göre, firmaların yetkililerinin seyahatine izin verilmesi için İsrail'deki sorumlu komiteye başvuruldu ancak uçuş izni çıkmadı.

Abu Dabi'de 21-25 Şubat'ta düzenlenecek IDEX savunma fuarına İsrail'den birçok firmanın katılması planlanmıştı.

İptal edilmeseydi, ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası İsrailli firmalar BAE'de ilk kez bir fuara katılmış olacaktı.

İsrail'de 26 Ocak'ta başlayan ve 21 Şubat'ta sona erecek karar doğrultusunda COVID-19 önlemleri kapsamında yabancı hava yollarının ülkeye yapacağı uçuşlara izin verilmiyor.

BAE ve İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.