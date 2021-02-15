Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'ten Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Devlet Başkanlığı Konseyinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, şehit yakınlarına ve tüm Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını önce kaçırıp ardından acımasızca şehit ettiği terör eylemini en sert şekilde kınadığı ifade edildi.
Etiketler: Bosna Hersek Terör Örgütü
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