Devlet Başkanlığı Konseyinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, şehit yakınlarına ve tüm Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını önce kaçırıp ardından acımasızca şehit ettiği terör eylemini en sert şekilde kınadığı ifade edildi.