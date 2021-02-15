Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8 evde ağır hasar oluştu.

Daha önce 20 olarak açıklanan toplam kayıp kişi sayısı 21 oldu. Arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 10’a yükseldi.

Şu ana kadar 2 kişinin toprak altından sağ çıkarıldığı heyelan bölgesinde kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada, 16 kişinin yaralandığı heyelandan olumsuz etkilenen 147 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.