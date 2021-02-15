Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'daki toprak kaymasında can kaybı 10'a çıktı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde dün akşam şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayıp.
Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8 evde ağır hasar oluştu.
Daha önce 20 olarak açıklanan toplam kayıp kişi sayısı 21 oldu. Arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 10’a yükseldi.
Şu ana kadar 2 kişinin toprak altından sağ çıkarıldığı heyelan bölgesinde kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Bu arada, 16 kişinin yaralandığı heyelandan olumsuz etkilenen 147 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
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