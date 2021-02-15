Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi olmayan verilerine göre “Kendin Karar Al Hareketi” oyların yüzde 47,7’sini alarak seçimden 1'inci olarak parti çıktı.

Kosova Demokratik Partisi oyların yüzde 17,3’ünü, Kosova Demokratik Birliği yüzde 13,4’ünü, Kosova’nın Geleceği İçin İttifak Partisi yüzde 7,6’sını, Sırp Listesi ise yüzde 5’ini aldı. Seçimlere katılım yüzde 47 oranında gerçekleşti.

Kurti, oylarını ikiye katladı

Galibiyeti kesinleşen muhalif lider Albin Kurti, 2019 seçimlerindeki oy sayısını ikiye katladı. Kurti, herkese eşit davranacaklarını, bu seçimin bir referandum niteliğinde olduğunu söyledi.

Başkentte zafer kutlamaları

Seçim sonuçlarının ardından başkent Priştine'de halk sokaklara döküldü. Soğuk havaya ve salgına rağmen Kurti taraftarları zafer kutlaması düzenledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Seçime 2 parti ile katılan Kosova Türklerinin büyük çoğunluğu ise Kosova Demokratik Türk Partisi’nden yana oyunu kullandı.

5 bin 195 oy alan KDTP, meclise 2 vekil gönderme hakkını elde etti.

İlk kez seçimlere katılan Yenilikçi Türk Hareket Partisi’nin oy sayısıysa 1029’da kaldı.