Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Batı Şeria'da 372 konutluk "yasa dışı" Yahudi yerleşim birimini onayladı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 372 konutluk yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşasına onay verdi.
İsrail'deki radikal Yahudi akımlara yakınlığıyla bilinen 7. Kanal'da yer alan haberde, son iki yıl içinde Planlama Komitesi'nin, El Halil kentinde bulunan Kiryat Arba yerleşiminde ticari alanlar ve bir üniversite kampüsü inşasına onay verdiğine işaret edildi.
Komite'nin 372 yeni konut inşasını onayladığı belirtilen haberde, kurumun geçtiğimiz yıllarda da binden fazla konutun yapımını onayladığının altı çizidli.
Yasa dışı yerleşim birimi 1968'de kuruldu
Kiryat Arba yasa dışı yerleşim birimi 1968 yılında Batı Şeria'nın El Halil kentinde kuruldu.
İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun 2021 yılı verilerine göre, yerleşim biriminde 7 bin 510'dan fazla sivil Yahudi işgalci yaşıyor.
Etiketler: Yahudi Yerleşimi İsrail Batı Şeria
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