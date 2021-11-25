Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı analiz raporunda, Afrika genelinde COVID-19 bağışıklığında gelinen son duruma dair veriler paylaşıldı.

25 ülkeden alınan verilere göre, Mart 2021'den bu yana Afrika genelinde 1,3 milyon sağlık çalışanının aşıları tamamlandı.

Kıtadaki 6 ülkede sağlık çalışanlarının yüzde 90'ı aşı yaptırırken 9 ülkede aşılanan sağlık çalışanı oranı yüzde 40'ın altında kaldı.

"Kıta genelinde aşılanan sağlıkçıların oranı sdece yüzde 27"

Afrika genelinde aşılanan sağlık çalışanı oranının ise sadece yüzde 27'yi bulduğu, kıtaya aşı tedariklerinin yetersizliğinden ötürü birçok sağlık çalışanının COVID-19 riski taşımayı sürdürdüğü kaydedildi.

Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, bölgedeki sağlık çalışanlarının aşılanma oranının düşük olduğunu vurgulayarak, "Doktorlar, hemşireler ve sahada hizmet eden sağlık çalışanlarına tam koruma sağlanmazsa pandemiyi önleme çabalarımız boşa gidecektir." dedi.

Moeti, yıl sonuna doğru kıtada yeni COVID-19 dalgasının beklendiğini aktararak sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.