Ddünya genelinde 10’u aşkın teknoloji ofisi bulunan TUSAŞ'ın yeni adresi Malezya oldu. Selangor eyaletinde yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde ofis açan TUSAŞ, Malezya ile savunma ve havacılık sanayisi alanında ortak yeni projeler için çalışmalara başladı.

Malezya'da savunma merkezi

Malezya ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri savunma ve havacılık alanında pekiştirecek olan yeni ofiste görev alacak mühendislerin, dünya havacılık ekosistemine yönelik insansız hava aracından jet eğitim uçağına, helikopter projelerinden modernizasyon programlarına birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmesi hedefleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Malezya ziyareti kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Malezya’nın teknoloji tedarikçisi olarak bilinen MIMOS’u ziyaret edecek olan Kotil, ardından Malacca şehrine giderek HÜRJET ile ilgili CTRM firmasıyla mutabakat zaptı imzalayacak.

"Global havacılık endüstrisine güç katmayı hedefliyoruz"

Temel Kotil, açılışı yapılan ofise ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni ofisimiz kapsamında istihdam edeceğimiz mühendisler ile iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek, havacılık ve savunma alanında Malezya ve Türkiye’nin ortak projeler geliştirmesine yönelik önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağız. Böylece havacılık, uzay ve savunma alanında sahip olduğumuz yarım asırlık havacılık birikimini Malezya ile gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar kapsamında genişletmeyi ve bölgelerimiz başta olmak üzere global havacılık endüstrisine güç katmayı hedefliyoruz."

Malezya basınında geniş yer buldu

TUSAŞ'ın yeni ofisi Malezya basınında da geniş yer buldu. Savunma sanayisinde öncü firmalar arasında yer almasına vurgu yapılan haberde, TUSAŞ'ın yeni teknolojilerle iş birliklerine devam edeceği ifade edildi.

#Malezya ofisimiz ilk iş birliği anlaşmasına imza attı.



Birlikte bir dizi ortak proje gerçekleştirmek için Malezya’nın Standartlaştırma ve Ar-Ge kuruluşu olan SIRIM ile iş birliği anlaşması imzaladık. https://t.co/aSVnYilcmO pic.twitter.com/XYRteFmxx1 — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) November 25, 2021

TUSAŞ'tan Malezya'da ilk iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Malezya ofisi ile, Malezya Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Standartlaştırma ve Ar-Ge kuruluşu olan 'SIRIM' arasında iş birliği anlaşması imzaladı. İki taraf endüstriyel standartlar geliştirme, Endüstri 4.0, makina ve imalat, dizayn ve analiz gibi konuların yanı sıra havacılıkta Ar-Ge projeleri ile havacılık sertifikasyonu alanında eğitim ve danışmanlık konularında iş birliği gerçekleştirecek.

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Malezya ofisimizde ilk ikili anlaşmaya imza atmanın heyecanı içindeyiz. Malezya’nın havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak olan bu gelişme ile birlikte şirketimizin de kazanımına olacak bir dizi ortak projeler gerçekleştireceğiz. Dünya havacılık ekosisteminin önemli bir oyuncusu olarak iki ülkenin bu alandaki kabiliyetlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

#Malezya’daki ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Açılışa katılan Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Sn. Mohamed Azmin Ali ve Malezya Büyükelçimiz Sayın Dr. Merve Safa Kavakcı'ya teşekkürlerimizi sunarız. pic.twitter.com/Ry3D2Xbtpe — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) November 25, 2021

"Stratejik ortağımız Malezya, Güneydoğu Asya’daki en büyük ticari ortağımız"

Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ise "Savunma sanayisi şirketlerimizin son dönemde, dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği somut iş birliği projelerinden, mevcudiyetlerinden memnuniyet duyuyoruz. Esasen bugünkü açılış da buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Malezya’yla aramızdaki güçlü siyasi ve ticari ilişkiler mevcut. Savunma sanayisi alanındaki yeni iş birlikleriyle bunun daha da ilerlemesine dair irademiz, desteğimiz tamdır. Stratejik ortağımız Malezya, Güneydoğu Asya’daki en büyük ticari ortağımız. Tıpkı ülkemiz gibi oldukça stratejik bir konumda yer alıyor. Bugünkü açılış, güçlü, istikrarlı ve müreffeh Malezya’ya ülkemiz şirketlerinin duyduğu güveni de ortaya koyuyor" dedi.