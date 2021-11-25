Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağış seli de beraberinde getirdi.

Çamurlu sel suyu bir evi yerle bir etti. O evdeki adam, sel suyunu son anda fark ederek kaçtı.

Evin sahibi 37 yaşındaki Romulo do Carmo, selin evde yaklaşık 24 bin Brezilya Reali (4 bin 300 ABD doları) tutarında zarara yol açtığını söyledi.