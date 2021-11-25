Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Brezilya'da sel: Çamurlu su evi yerle bir etti
Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Selin ardından bir evi çamurlu su bastı.
Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağış seli de beraberinde getirdi.
Çamurlu sel suyu bir evi yerle bir etti. O evdeki adam, sel suyunu son anda fark ederek kaçtı.
Evin sahibi 37 yaşındaki Romulo do Carmo, selin evde yaklaşık 24 bin Brezilya Reali (4 bin 300 ABD doları) tutarında zarara yol açtığını söyledi.
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