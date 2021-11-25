Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarının endişe verici artışı nedeniyle hükümetler tedbirlerini yeniden artırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Veran, hükümetin COVID-19’a karşı mücadelede aldığı yeni tedbirleri açıkladı.

Hatırlatma dozu 18 yaşına kadar indirildi

Bakan Veran, hükümetin sosyal mesafe kurallarını güçlendirmek, aşılama kampanyasını hızlandırmak ve sağlık kartını güçlendirmek istediğini ifade etti. Buna göre, hatırlatma dozu, 18 yaşa kadar indirildi.

Fransız Bakan Veran, "hatırlatma doz" olarak adlandırılan koronavirüs aşısının 3. dozunu, önceki dozdan 5 ay sonra olmak kaydıyla 18 yaş ve üzerindeki herkesin cumartesi gününden itibaren yaptırabileceğini duyurdu.

"Bilim insanları, hatırlatma dozunun tüm yetişkinler için yararlı olduğuna inanıyor. Bu hatırlatma, 6 ay değil, 5 ay arayla olmalıdır. Bu nedenle hatırlatma dozunun ikinci dozun üzerinden 5 ay geçmesi şartıyla 18 yaş üstü tüm yetişkinlere açık olacağını duyuruyorum. Bu 25 milyon insanı ilgilendiriyor."

3. doz aşısını yaptırmayanlara sağlık kartı iptali

Veran, 15 Ocak'tan itibaren 18 yaş üzerindeki herkese 3. dozun, sağlık kartının geçerliliği için zorunlu hale getirileceğini aktardı. Fransa Sağlık Bakanı, "15 Ocak'tan itibaren 18 ile 65 yaş arasındaki sağlık kartı artık aktif olmayacak. İlgili kişilerin 3. dozlarını vurulmaları için 2 ayı var" dedi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu geri geldi

Salgındaki verilerden endişe duyduğunu söyleyen Olivier Veran, Fransa’nın 5. COVID-19 dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ve bu dalganın 4. dalgadan daha uzun ve şiddetli olacağını vurguladı. Aynı zamanda yarından itibaren sinema, tiyatro ve müze gibi sağlık kartının zorunlu olduğu tüm kapalı mekanlarda maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

Günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde

Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren sağlık kartında aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğine dair bilgiler yer alıyor. COVID-19 aşı kartı restoran, bar, kafe, düğün, seminer, fuara girişin yanı sıra uzun mesafeli toplu taşımada, hastane ve huzurevlerine giriş için zorunlu.

Ülkede bugüne kadar 7 milyon 483 bin 282 koronavirüs vakası tespit edilirken, 118 bin 734 kişi virüse yenik düştü. Son 3 günde tespit edilen günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde.