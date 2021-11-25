Danimarka Sağlık Müdürlüğü Direktör Yardımcısı Helene Probst, "Virüse karşı uygulanan iki dozun etkisinin azalmasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşanması bekleniyor." açıklamasını yaptı.

Hatırlatma dozunun 18 yaş üzerindeki herkese eşit süre zarfında yapılacağını belirten Probst, ülkedeki genç kitlenin de bağışıklık sisteminin zayıfladığının altını çizdi.

Yetkililer, hastaneye yatış oranının beklenenden daha fazla olduğunu vurguladı.

Birçok Avrupa ülkesi gibi COVID-19 vakalarında artış görülen Danimarka’da, virüse karşı nüfusun yüzde 88,4’ü ilk aşısını oldu, yüzde 86,4 ise tamamen aşılandı.