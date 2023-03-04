Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yer alan El-Arub ile El-Fevvar mülteci kamplarına baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin El-Arub Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında ses ve gaz bombası ile gerçek mermi kullandığı kaydedilen haberde, Filistinli bir gencin dizinden, bir kadının da ayağından vurulduğu aktarıldı.

El-Fevvar Mülteci Kampı'nda ise Filistinli bir gencin İsrail güçlerince vurulduktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.