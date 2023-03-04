ABD Savunma Bakanı Austin yarın Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır, Ürdün ile İsrail’i ziyaret edecek.

Bakan'ın ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi, Austin’in Orta Doğu’ya olan bağlılıklarını ve ikili işbirliğine verdikleri önemi dile getireceğini belirtti.

Gündeminin ilk başlığının İran olduğunu ifade eden yetkili, şöyle konuştu:

"Üst düzey yetkililerin, İran'la Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (OKEP) karşılıklı yeniden dönüş müzakerelerinin artık masada olmadığından bahsettiğini duymuşsunuz. Savunma Bakanlığı olarak, Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen müzakerelerden bağımsız bir şekilde, İran'ın gerek şiddet yanlısı vekillerini silahlandırması, eğitmesi ve finanse etmesi, devlet dışı aktörler ve vekiller üretmesi gerek bölgedeki güçlerimizi, Suudi Arabistan ve BAE gibi ortaklarımızı tehdit eden denizdeki saldırganlığı, siber tehditleri, tek yönlü insansız hava araçları ile saldırıları ve balistik füze programı gibi tehditleri konusunda çalışıyoruz."

Yetkili, Bakan Austin’in İran’ın teşkil ettiği tehditlere karşı koymanın yollarını ABD’nin bölgedeki ortaklarıyla konuşacağını ifade etti.

AA muhabirinin, Bakan’ın İran nükleer programına karşı koymak üzere atılacak olası askeri adımları da konuşup konuşmayacağı sorusu üzerine yetkili, ABD’nin günlük olarak İran’a karşı koymak için çalıştığını söyledi.

Ancak yetkili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) raporunda İran’ın Fordo yer altı nükleer tesisinde yüzde 83,7 saflıkta uranyum elde etmesinin ardından Tahran’a yönelik askeri operasyon hazırlığı olup olmadığını teyit etmedi.

ABD savunma bütçesinde gizli faaliyetler kapsamında İran’a olası operasyon için fon ayrıldığı iddialarına ilişkin AA muhabirinin sorusuna yetkili, "Bu haberleri gördüm ama bu konuya girmeyeceğim. Ancak Başkan Biden'ın İran’ın nükleer emellerine yönelik tercih ettiği hareket tarzı diplomasidir. Bakan Austin'in görevi ise Başkan'ın başka seçeneklere ihtiyaç duyması halinde Savunma Bakanlığı'nın güvenilir seçenekler sunmasını sağlamaktır." yanıtını verdi.

Amerikan The Intercept haber sitesi, Pentagon’un yıllık savunma bütçesinde gizli savunma harcamaları kapsamında İran’a yönelik olası askeri müdahale için fon ayırdığını iddia etmişti.

Austin, İsrail’e Batı Şeria’da şiddet konusundaki kaygılarını iletecek

Austin’in Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ile Rusya arasında artan işbirliği ve Çin’in Orta Doğu’daki etkisini de ele alacağını anlatan yetkili, işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Nablus kentindeki şiddet olaylarını da gündeme getireceğini söyledi.

İsrail’deki ziyareti sırasında Austin’in İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını yineleyeceğini ifade eden yetkili, "Ayrıca İsrailli liderlere Batı Şeria'daki şiddet döngüsüyle ilgili endişeleri konusunda oldukça açık sözlü olacak ve İsrailli liderlerin yaklaşan tatillerden (Fısıh ve Ramazan bayramları) önce sükuneti anlamlı bir şekilde yeniden tesis etmek için atabilecekleri adımlar konusunda istişarelerde bulunacak." dedi.

"Ortaklarımıza Çin’le ilişkileri kesmeyi söylemiyoruz"

Savunma yetkilisi, Çin’in Orta Doğu’daki etkisinin de ziyaretler sırasına masada olacağını söyledi.

Yetkili, "Çin konusunda elbette ki ortaklarımıza Çin’le ilişkilerini kesmelerini söylemiyoruz. Tıpkı ABD’nin de Pekin’le ticari ilişkileri olduğu gibi ortaklarımızın da olabilir. Bunu anlıyoruz. Diplomatik bağlarını da devam ettirmelerini istiyoruz. Ancak güvenlik alanındaki bazı işbirliklerinin Orta Doğu’daki ortaklılarımız açısından riskler taşıdığını düşündüğümüz konusunda dürüst olacağız." diye konuştu.