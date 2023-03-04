Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 02:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'da 3,8 büyüklüğünde deprem
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.17'de, merkez üssü Hoy kenti olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 47 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
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