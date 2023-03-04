Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.17'de, merkez üssü Hoy kenti olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 47 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.