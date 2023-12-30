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Dünya
AA 30.12.2023 13:33

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 860 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 14 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 860'a yükseldi.

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 860 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AP]

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin gece boyunca El Halil, Nablus ve Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 14 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 860'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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