Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2023 13:09

Çin'de uzay ve savunma sanayinden üç yönetici, danışma meclisi üyeliğinden çıkarıldı

Çin'in kamuya ait uzay ve savunma sanayi şirketlerinden üç üst düzey yöneticinin, danışma meclisi işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansındaki (ÇHSDK) üyeliklerine son verildiği bildirildi.

Çin'de uzay ve savunma sanayinden üç yönetici, danışma meclisi üyeliğinden çıkarıldı

ÇHSDK Başkanlık Divanı, bu hafta yaptığı toplantıda, Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) Yönetim Kurulu Başkanı Vu Yanşıng, Çin Ordu Donatım Endüstrileri Grubuna bağlı Çin Kuzey Endüstrisi Şirketi (NORINCO) Yönetim Kurulu Başkanı Liu Şıçüen ve Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Endüstrisi Şirketi (CASIC) Genel Müdür Yardımcısı Vang Çangçing'in meclis üyeliğinden çıkarılmasına karar verdi.

Yöneticilerin üyeliklerinin sonlandırılmasına ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmezken kararın, Çin Halk Kurutuluş Ordusunun (ÇHKO) söz konusu şirketlerle yakın işbirliği yapan Roket Kuvvetleri ve Donanım Geliştirme Dairesi'ndeki yolsuzluk soruşturmalarının ardından bazı üst düzey ordu mensuplarının görevden alınmaları ve yasama meclisi üyeliğinden çıkarılmalarıyla aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.

Yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) Merkez Komitesi, bu hafta yaptığı oturumun ardından, aralarında Roket Kuvvetlerinin eski komutan ve komutan yardımcılarının olduğu 9 generali meclis üyeliğinden çıkarmıştı.

Yasama ve danışma meclisindeki tasfiyeler, orduda başlayan yolsuzluk soruşturmalarının sivil sanayi kuruluşlarına yayılacak şekilde genişleyebileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:36
ABD, Çin'e ait "casus balon"un ABD kaynaklı internet kullandığını öne sürdü
13:35
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 860 Filistinliyi gözaltına aldı
13:29
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde yeni kapasite hedefi
13:15
İsrail ile çatışan Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
13:13
Putin: Yeni yılda Moskova ve Ankara ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek
13:12
Parker keşif aracı Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olacak
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Altında gramaj hilesi
Altında gramaj hilesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ