İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Lapid’in, Ukrayna’nın 24 Ağustos’ta gerçekleşen 31’inci bağımsızlık yıl dönümünü kutladığı ve Ukrayna halkına desteğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada "Başbakan Lapid ve Başkan Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşı görüştü. Başbakan Lapid, savaşta ölen ve yaralananlar için taziyelerini iletti ve savaşın sona erdirilmesi için diplomatik bir çözüm bulunması çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Lapid’in, İsrail vatandaşlarını, savaş alanına girmenin oluşturacağı hayati tehlike nedeniyle, yaklaşan Yahudi tatillerinde Ukrayna’nın Uman şehrine gitmemeleri konusunda uyardığının bilgisi verildi.

"Lapid ile ilk telefon görüşmemi gerçekleştirdim"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna lideri, "İsrail'in yeni Başbakanı Yair Lapid ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdim. Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılması ve Rusya Federasyonu'nun saldırganlığına karşı koymak için Ukrayna'ya pratik yardım sağlaması konusunda ülkesine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

I've held the first telephone conversation with the new Prime Minister of Israel @yairlapid. I count on his country’s accession to the sanctions on Russia and provision of practical assistance to Ukraine in countering the aggression of the Russian Federation.