Bennett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusuna bağlı birlikleri ziyaret ettiğini duyurdu.

Göreve geldiği 13 Haziran 2021'den beri ilk kez Batı Şeria'ya geçen Bennett, görüştüğü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler tugayının, dün, İsrail tarafından aranan 18 kişiyi tutukladığını ve bir "terör saldırısını engellediğini" kaydetti.

Paylaşımında, Filistin toprağı Batı Şeria'yı İsrail'e ait varsayan Bennett, "İsrail hükümeti, orduya, polise ve sınır güvenlik güçlerine, Kudüs, Yahudiye ve Samarya (Batı Şeria) ve ülkenin geri kalanı dahil her yerde tam destek ve hareket özgürlüğü sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Filistin'den Bennett'in "ziyaretine" kınama

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Bennett'in ziyaretini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ziyaretin", "İsrail hükümetinin, Filistin Devleti topraklarındaki sömürgeci yerleşimlerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine verdiği desteğin ayrılmaz bir parçası" olduğu ifade edildi.

İsrail Başbakanı'nın, Filistin toprağı sayılan Batı Şeria'yı ve yasa dışı yerleşimleri ziyaretinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu 'ziyaret', İsrail'in sahadaki gerginliği tırmandırma politikası ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın kademeli olarak ilhakını örtbas etmek için şiddet döngüsünü kullanması kapsamına girmektedir."

Bakanlık, muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'ya karşı elini güçlendirme çabası olarak yorumladığı Bennett'in ziyareti için, "Bedeli Filistinliler tarafından, yaşamları, toprakları, varlıkları ve bekası ile ödenecek olan; erken ve ilan edilmemiş bir İsrail seçim kampanyasının başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.