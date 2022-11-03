İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı.

Baskında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında olayların çıktığını aktaran görgü tanıkları, İsrail askerlerinin plastik ve gerçek mermi kullandığını dile getirdi.

Filistinli gruplardan bir kısmının askeri kanadını barındıran Cenin Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Mücahitlerimiz, Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen işgal güçlerine mermi yağdırıyor." ifadesine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

İsrail güçlerinin saldırısında bugün 2 Filistinli daha hayatını kaybetmişti.