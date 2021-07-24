Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki devlet hastanesi morgundan alınan Temimi'nin cenazesi, evinin bulunduğu Ramallah'a bağlı Deyr Nizam beldesine götürüldü.

Yüzlerce Filistinlinin omuzlarında taşınan Temimi'nin naaşı, babaevine getirildi.

Temimi'nin cenazesi, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında, yüzlerce Filistinlinin katılımıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde belde mezarlığında toprağa verildi.

[Fotoğraf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Temimi'nin Ramallah'a bağlı Nebi Salih beldesi yakınındaki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteride İsrail askerlerince karnından vurularak ağır yaralandığı belirtilmişti.

Bakanlıktan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, 17 yaşındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2'nci İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.