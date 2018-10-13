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İsrail askerleri Gazze'de 7 Filistinliyi şehit etti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetlerinin yansıması olduğunu söyledi.

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İsrail askerleri Gazzede 7 Filistinliyi şehit etti

İsrail'in Gazze'deki göstericilere saldırıları devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra İsrail'in göstericilere "öldürücü" nitelikte darbeler indirdiğini vurguladı. 

Dünkü gösterilerde 7 Filistinli şehit oldu

Sağlık ekiplerinin tedavisiyle uğraştığı yaralıların yaralanma biçiminin öldürücü ve komplike olduğuna dikkati çeken Kudra, İsrail işgal kuvvetlerinin yeni bir katliam yapma niyetiyle hareket ettiğinin altını çizdi. 

Kudra, uluslararası denetimin yokluğunu belirterek Filistin halkına yönelik sürekli devam eden ihlallerin durdurulması için kararlı ve etkin icraatların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu. Açılan acımasız ateş sonucu 154 kişinin yaralandığı bunlardan 5'inin ağır olduğu belirtiliyor. 

30 Mart'tan beri 200'den fazla Filistinli şehit oldu

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Kaynak: AA  

Etiketler: israil, filistin
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