Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısında Filistinli bir kadın şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da cuma akşamı İsrailli Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir kadını taş atarak şehit etti.

Araca taşlı saldırı nedeniyle şehit olan Aişe Muhammed Radi'nin eşi de bu olayda yaralandı.

Ayrıca Filistin Kızılay Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Havvara güvenlik noktası yakınındaki saldırıda atılan taşlar nedeniyle söz konusu Filistinli kadının başından ağır yaralandığı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastaneye müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Kaynak: AA