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Dünya
AA 01.02.2024 20:40

İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyinde aracında duran bir Filistinliyi vurdu

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 1 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyinde aracında duran bir Filistinliyi vurdu
[Temsili Fotoğraf: AA]

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail askerleri El Halil kentinde aracında bulunan 1 Filistinliye ateş açtı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bölgeyi kapattığını ve Filistin'e ait ambulansların buraya ulaşıp yaralıya müdahalede bulunmalarını engellediğini aktardı.

Kanlar içinde kalan Filistinli daha sonra İsrail'e ait ambulansla hastaneye nakledildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

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