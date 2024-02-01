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Dünya
AA 01.02.2024 20:16

Biden'dan Yahudi işgalcilere yaptırım adımı

ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi işgalcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

Biden'dan Yahudi işgalcilere yaptırım adımı

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