Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Gufran Veresane, El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında işgal askerlerinin ateşlediği kurşunun isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Merminin Filistinli kadının göğsüne soldan girerek sağ taraftan çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, genç kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürdü.

"Sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasına 20 dakika engel olundu"

Açıklamada, "elinde bıçak olduğu ve 60 No'lu yolun güvenliğini sağlamakla görevli bir askere doğru ilerlemeye çalıştığı" iddia edilen genç kadının, "askeri bir unsurun ateşle karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasının İsrail askerlerince yaklaşık 20 dakika engellendiği aktarıldı.