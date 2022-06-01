Filistin'in işgalini kutlamak için bir araya geldiler...

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinliler'e saldırıp nefret sloganları attılar...

O saldırılara hedef olanlardan biri de Kudüs'lü Ayda Sidavi idi.

"Aynı durumdaki Yahudi'ye kendi oğlum gaz sıksa müsaade etmem"

TRT Haber, saldırıya uğrayan Filistinli Ayda Sidavi'ye ulaştı:

"Bana Şam kapısında saldırdılar. Gaz sıktılar. İttiler. 60 yaşındayım, 60 yaşında. Ben 60 yaşında bir Yahudi’yi görsem ve benim oğlum ona gaz sıkacak olsa, ona müsaade etmem. Çünkü bizim dinimiz İslam der ki; yaşlıyı öldürme, ağacı kesme, çocuğu öldürme. Bu, İslam dinidir."

Her yıl 29 Mayıs'ta, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla fanatik Yahudilerce düzenlenen gösterilere "Bayrak Yürüyüşü" deniyor.

"Bu toprak bizim"

Ayda Sidavi, yürüyüşe tepki için pazar günü Şam kapısına gitti.

Ayda Sidavi, "Bayrak Yürüyüşü yapmak istiyorlarmış. Yürüyüşe katılan insandan çok polis vardı. Bayrak yürüyüşüymüş. Kimin bayrağı? Ne bayrağı? Bayrak diyerek ne istiyorsun? Bu toprağa bayrak mı dikmek istiyorlar? Bu toprak bizim. Filistin bizim. Dedelerimizin toprağı, atalarımızın toprağı." dedi.

Ayda Sidavi'nin komşularından biri, penceresine İsrail bayrağı asılı olan Yahudi bir yerleşimci...

"Benim evim Mescid-i Aksa, Kudüs, Şam Kapısı"

Sidavi, Yahudi yerleşimcilerin yanı başlarında yaşamalarından endişe edip etmediği sorusuna dikkat çekici bir cevap veriyor.

"Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Onlardan korkmuyorum. Ben burada yaşıyorum. Evim burada. Aksa’ya giden kapılardan birinde. Çünkü bu toprağın sahibi benim. Benim evim Mescid-i Aksa, Kudüs, Şam Kapısı."

Ayda Sidavi, İsrail işgaline ve tüm saldırılarına rağmen Filistin'i terk etmeyeceğini söylüyor.