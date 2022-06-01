Ulusal Seçim Konseyi, 14 bin 465 seçim merkezinde yerel saatle 06.00'da başlayan oy kullanma işleminin 18.00'de sona ereceğini açıkladı.

Seçimde, 3 bin 600'den fazla belediye başkanı, vali ve yerel meclis üyesi belirlenecek.

COVID-19 hastaları ve salgın nedeniyle karantinada olanlar 18.30-19.30 saatlerinde oy kullanabilecek.

Yaklaşık 52 milyon nüfusu olan ülkede, 44 milyon 300 bin seçmen bulunuyor.

Diğer yandan Güney Kore Ulusal Meclisinde boş olan 7 koltuk için de ara seçim düzenleniyor.

Güney Kore'de 9 Mart'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde aday olan Halk Partisi'nden Ahn Cheol-soo ve Demokratik Parti'den Lee Jae-myung de ara seçimdeki adaylardan.