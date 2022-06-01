ABD'nin Nebraska eyaletindeki Omaha kentinde bir kimyasal tesiste çıkan yangın, binlerce şehir sakinini elektriksiz bıraktı ve yakındaki evlerin tahliyesine neden oldu.

Şehir itfaiyesine göre, Nox-Crete tesisindeki yangın Pazartesi günü yerel saatle 19.00 sularında rapor edildi. Patlamalar ve duman nedeniyle çevre sokaklardaki insanlar tahliye edildi.

Büyük bir yangın söndürme çalışması halen devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

"Kanalizasyon sistemine yakıt sızmış olabilir"

Nox-Crete web sitesine göre tesis, inşaat sektörü için kaplamalar, yapıştırıcılar, sıvı zemin sertleştiriciler ve diğer kimyasal ürünleri üretiyordu.

Omaha İtfaiyesi "yanan bazı kimyasallar var" açıklamasında bulundu. Ayrıca kanalizasyon sistemine yakıt sızmış olabileceğine dair rapor yayınlandı.

Omaha Kamu Elektrik Bölgesi, Nox-Girit tesisinin yakınında yaşayan 2 bin 382 kişiyi elektriksiz bırakan bir devre kesintisi olduğu bilgisi paylaşıldı. Birkaç saat sonra evlerin çoğuna elektrik verildi.