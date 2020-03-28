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İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA]
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil ve Nablus kentlerinde 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Halil kentine bağlı Et-Tuvvana ve Nablus’a bağlı Kefr Kaddum beldelerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.
Yahudi yerleşimcilerin Et-Tuvvana beldesinde Filistinli çobanlara taşla saldırmasına tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri müdahale etti.
Öte yandan, İsrail askerlerinin Kefr Kaddum beldesine baskın düzenlediği ve tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı açıklandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalelerde göz yaşartıcı ve plastik mermi kullanması sonucu 4 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiği kaydedildi.
Etiketler: israil askerleri Batı ŞeriaSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 21:41
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