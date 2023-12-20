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Dünya
AA 20.12.2023 13:23

İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlilere karşı artan gözaltılarını da sürdürdüğü ifade edildi.

Dün geceden bu yana Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Tulkerim, El Halil ve Tubas gibi çeşitli kentlerinde 25 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 4 bin 630'a yükseldiği aktarıldı.

Bunlardan bazılarının evlerine yapılan baskınlarda, bazılarının kontrol merkezlerinde gözaltına alındığı ve bir kısmının daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

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