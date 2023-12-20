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Dünya
AA 20.12.2023 13:17

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, savaşın çözüm olmadığı sonucuna varmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarından sorumlu olduğunu belirterek, Washington yönetiminin savaşın çözüm yolu olmadığı sonucuna varması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, savaşın çözüm olmadığı sonucuna varmalı
[Fotograf: AA]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Katar'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Abdullahiyan, başkent Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Abdullahiyan, "Filistinlilere yönelik soykırım uygulayan İsrail'e sınırsız destek veren Washington, uluslararası ve hukuki yönden sorumludur. ABD, savaşın çözüm yolu olmadığı sonucuna varmalıdır." dedi.

İranlı Bakan, Gazze'ye yönelik ambargoların kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması konusunda siyasi çabaların sürdüğünü kaydetti.

Heniyye'den "direniş hala güçlü" mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 75 gün geçmesine rağmen direnişin hala güçlü olduğunu söyledi.

Heniyye, "Siyonist rejimin Gazze'ye yıkıcı ve Filistin halkına karşı eşi benzeri görülmemiş cinayetler işlediği savaşı başlatmasının üzerinden 75 gün geçmesine rağmen, direniş hala güçlü, parlak bir durumdadır." dedi.

Hamas lideri, İsrail'in kuzey Gazze'de kontrolü ele geçirdiğini iddia ettiğini fakat direniş güçlerinin kuzey dahil Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde mevcut olduğunu ve direnişe devam ettiğini belirtti.

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