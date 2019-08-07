The Times Of Israel gazetesinin internet sitesindeki habere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komitesinin kapalı oturumunda konuştu.

İsrail'in Basra Körfezi'ndeki deniz ulaşımının İran tehditlerine karşı korunmasını öngören ABD planının bir parçası olduğunu söyleyen Katz, halihazırda ABD'de ve bölgede yürütülen müzakerelere ve istihbaratla ilgili konulara dahil olduklarını aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Katz'ın, İsrail'in Körfez güvenliğine entegrasyonunun sağlanması için ABD ve İsrail'deki ilgili taraflarla birlikte çalışması konusunda Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini yazdı. Habere göre Katz, ABD'nin planının hem İran'ın kapasitesinin sınırlandırılması hem de İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından İsrail'in lehine olduğunu vurguladı.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında yaşanan gerginlik, İran Devrim Muhafızları Ordusunun haziran ayında ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

Ardından İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero'yu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişinde denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA