ToloNews'da yer alan habere göre, Kamu Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentin batısında bir polis merkezinde meydana gelen patlamada en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 140'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını söyleyen Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki hücrelerine operasyon başlattığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaralananların hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Taliban üstlendi

Saldırıyı Taliban üstlendi ve patlamada çok sayıda güvenlik gücünün öldüğünü iddia etti.

Kabil'de dün İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik bir aracın geçişi sırasında bir bisiklete yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi soncu 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA