İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı açıklamada ülkesinin ABD öncülüğünde Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri korumak için kurulan "Uluslararası Deniz Güvenliği Gücü"ne katıldığını söyledi.

Dominic Raab, bu adımın deniz güvenliğini güçlendirdireceğini belirterek, "Gerilimi azaltmak ve nükleer anlaşmayı sürdürmek için İran ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Hedef Hürmüz ve Bab'ül Mendep'te güvenliği sağlamak

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Birkaç gün içinde detayları belli olacak plana göre, ABD koalisyon kapsamında komuta gemileri sağlayacak, keşif ve gözetleme çabalarına liderlik edecek.

Dunford ayrıca, ülkesinin koalisyona komuta ve kontrol gemisi sağlayacağını ancak koalisyona katılacak devletlerin devriye gemisi sağlaması gerektiğini belirtmişti.

Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün 3'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı, Tahran yönetiminin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip.

ABD, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik başta petrol olmak üzere bir dizi yaptırımları hayata geçirirken, Tahran yönetimi ise kendi petrollerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmemesi durumunda diğer ülkelerin petrollerinin de buradan geçemeyeceğini belirtiyor.

Bab'ül Mendep Boğazı da korunacak

Dunford, Hürmüz Boğazı’nın ardından kurulacak askeri koalisyonun Bab'ül Mendep Boğazı’ndaki güvenliğe de destek vereceğini söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, uzun bir süredir Husilerin Bab'ül Mendep Boğazı’ndan geçen gemilere saldırmasından endişe duyuyor.

Bab'ül Mendep Boğazı'ndan ABD, Avrupa ve Asya’ya her gün 4 milyon varil petrol sevkiyatı yapılıyor.

Kaynak: AFP