Kuzey Kore, dün iki haftadan kısa süre içinde dördüncü defa füze denemesi gerçekleştirdi.

Bu füze denemesi ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının yapıldığı ve müzakerelerin durduğu bir sırada geldi.

KCNA'da yer alan habere göre Kim, son füze denemesinin "şu anda ABD ve Güney Koreli yetkililer tarafından yürütülen ortak askeri tatbikata yeterli uyarı göndermek nedeniyle yapıldığını" söyledi.

Haberde Kuzey Kore'nin batı bölgesinden atılan yeni tip taktik güdümlü füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki denizde "hedeflenen adacığı" tam olarak vurmak için yarımadanın üzerinden başkent ve iç kısımın ortalarına doğru fırlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Reuters