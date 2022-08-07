İsrail 3 gündür Gazze'ye saldırıyor: 15'i çocuk 43 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de kötüye giden insani durum nedeniyle diplomasi trafiği hızlandı. Gazze'de ateşkes konusunda İsrail ile İslami Cihad Hareketi anlaşmaya vardı. Türkiye saatiyle 20.00'da devreye girmesi beklenen ateşkesin başladığına ilişkin henüz taraflardan resmi açıklama yapılmadı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15'i çocuk 43 Filistinli hayatını kaybetti, 311 kişi yaralandı.
3 gün süren saldırıların ardından İsrail ile Filistin tarafının ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.
-Gazze’de ateşkes başladı mı?— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 7, 2022
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken 20.00’de başlaması beklenen ateşkese ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Kudüs’teki son gelişmelerin detayları @trthaber’de. pic.twitter.com/tAzCUrlEGz
Türkiye saatiyle 20.00'da devreye girmesi beklenen ateşkes için henüz taraflardan ateşkes sağlandığına ilişkin resmi açıklama gelmedi.
Mescid-i Aksa'da da tansiyon yüksek
Aşırı sağcı milletvekili ile bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi.
Sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 2 binin üzerinde.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin'in talebi üzerine pazartesi günü toplanacak.
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