Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze şeridinde sağlık merkezlerinin çektiği elektrik sıkıntısı nedeniyle 48 saat içinde çalışamaz duruma geleceğini duyurdu.

İsrail'in cuma günü başladığı saldırısının ardından ambargonun ağırlaştığı Gazze'nin güneyindeki tek elektrik santrali yakıt sıkıntısı nedeniyle cumartesi günü 12 saat boyunca kapalı kalmıştı. Santral günde sekiz saate varan elektrik kesintileri yapacağını açıklamıştı. Gazze Elektrik Şirketi, eğer yakıt gelmezse santralin tamamen kapanacağını duyurmuştu.

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz bir can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in girişlerini kontrol ettiği abluka altındaki Gazze'ye ulaşan yakıtı da bu dönemde kesmişti.